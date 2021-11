Andersson må gi beskjed om hun har nok støtte til å danne ny regjering

Andersson har ennå ikke sikret seg Vänsterpartiets støtte, men hun har fortsatt tro på at hun vil lykkes.

– Jeg har strekt ut en hånd til Vänsterpartiet, og vi har konstruktive samtaler. Jeg er klar til å komme med innrømmelser for at vi skal bli enige, men bare hvis det fører til at Sverige får en regjering på plass, sier Andersson på en pressekonferanse tirsdag.

Like før ble det klart at Riksdagens leder Andreas Norlén har forlenget oppdraget til 22. november. Andersson fikk regjeringsoppdraget torsdag i forrige uke, og hadde opprinnelig frist til tirsdag.

Hun har allerede sikret seg støtte fra Centerpartiet, men trenger også støtte fra Vänsterpartiet for å kunne danne en ny rødgrønn regjering med Socialdemokraterna og Miljöpartiet.

Stefan Löfven gikk som varslet av som statsminister onsdag i forrige uke.