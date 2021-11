Suu Kyi skal tiltales for «valgfusk og lovstridige handlinger», skriver den statlige avisen Global New Light of Myanmar tirsdag.

Avisen oppgir ingen detaljer om når rettsforhandlingene kan starte.

Fredsprisvinner Aung San Suu Kyis parti vant valget i 2020 med overveldende flertall. 1. februar i år ble hun avsatt av militæret, som grep makten.