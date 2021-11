Canadisk by evakuert etter regn og oversvømmelser

Oversvømmelser i Merritt i provinsen British Columbia førte blant annet til skader på byens kloakkrenseanlegg, og to bruer ble tatt av vannmassene.

I byen Agassiz nærmere kysten satt 275 mennesker fast i biler mellom to jordskred natt til mandag.

Siden morgentimene hadde flere bilister også andre steder blitt rammet av jordskred, opplyste provinsens minister for offentlig sikkerhet, Mike Farnworth, på en pressekonferanse.

Myndighetene satte blant annet inn helikoptre for å løfte opp bilister som satt innesperret. Ni personer ble sendt til sykehus med mindre skader fra jordskredet i Agassiz.

– Vi står klar til å skaffe hvilken som helst slags hjelp som trengs, tvitret statsminister Justin Trudeau mandag.

I byen Abbotsford, like øst for Vancouver, ble beboere i over 100 boliger beordret evakuert som følge av fare for oversvømmelser og jordskred.

Ifølge landets myndigheter var det ventet opptil 250 millimeter med nedbør mandag i og rundt Vancouver – like mye som regionen vanligvis får på én måned. I forrige uke ble en tornado observert like utenfor flyplassen i Vancouver, og i sommer ble det målt rekordhøye temperaturer i British Columbia der over 500 personer døde, og en by ble ødelagt av skogbrann.