Republikanere anerkjenner ikke lenger Liz Cheney som partimedlem

Vedtaket i partiets sentralkomité i Wyoming ble gjort med 31 mot 29 stemmer, etter at lokale partigrupper i rundt en tredel av de 23 fylkene i Wyoming også besluttet å ikke lenger anerkjenne Cheney som republikansk partimedlem.

– Det er latterlig at noen som helst kan antyde at Cheny ikke er en konservativ republikaner, sier hennes talsmann Jeremy Adler.

– Hun er forpliktet som følge av sin ed overfor grunnloven. Dessverre har en del av det republikanske lederskapet i Wyoming forlatt dette grunnleggende prinsippet og i stedet tillatt seg selv å være gisler for løgnene til en farlig og irrasjonell mann, legger han til.

I februar besluttet et stort flertall i sentralkomiteen i Wyoming å sensurere Cheney, som er delstatens eneste republikanske representant, fordi hun stemte for å stille Trump for riksrett etter 6. januar-stormingen av Kongressen.

Cheney begrunnet riksrett-stemmen med at hun handlet i forsvar av grunnloven.