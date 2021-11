Macron og Russlands president Vladimir Putin snakket sammen på telefon i én time og 45 minutter. Macron «ga uttrykk for stor bekymring og vilje til å forsvare Ukrainas territorielle integritet», heter det i en kunngjøring fra Macrons kontor.

Putin skal ha svart at ukrainske myndigheter «har gjort forhandlingene vanskeligere», heter det videre i uttalelsen fra Élysée-palasset.

Tidligere mandag advarte Natos generalsekretær Jens Stoltenberg Russland om aggressiv framferd etter at et stort antall russiske soldater har blitt observert nær grensen til Ukraina de siste ukene.

I mandagens telefonsamtale drøftet de to presidentene også situasjonen langs den polsk-hviterussiske grensen, der tusenvis av migranter står fast. De to er enige om at den spente situasjonen må trappes ned.

Under samtalen kom Putin også med kritikk av USA og anklaget amerikanerne for å lede an i «provoserende» marineøvelser i Svartehavet, opplyser en talsmann i Kreml.