Valutamangel tvinger Sri Lanka til å stenge sitt eneste oljeraffineri

Energiminister Udaya Gammanpila sier det er første gang oljeraffineriet Sapugaskanda har måttet stenge siden det ble bygd i 1969. Sri Lanka skal i stedet importere raffinert bensin og diesel og vil ifølge Gammanpila spare penger på dette.

– Når vi raffinerer råolje på Sapugaskanda, får vi 37 prosent fyringsolje, 19 prosent flydrivstoff og bare 43 prosent bensin og diesel. Det er ikke stor etterspørsel etter fyringsolje og flydrivstoff, så da er det bedre å importere bensin og diesel som det er mye etterspørsel etter, sa han til journalister mandag.

Embetsmenn har advart om at det kan bli innført drivstoffrasjonering ved utgangen av året med mindre forbruket kuttes dramatisk. Mangelen på utenlandsvaluta har også ført til rasjonering av melkepulver, sukker, kokegass og sement.

For å tjene inn sårt tiltrengt valuta har sentralbanken nylig kunngjort et strammere kontrollregime for eksportfirmaer, som nå må konvertere pengene de har tjent fra utlandet i løpet av 180 dager – til offisiell kurs på 202,99 rupier per dollar, istedenfor svartebørskursen som løper på nærmere 240.

På to år har Sri Lankas valutareserver falt fra 7,5 milliarder dollar til 2,3 milliarder. Internasjonale kredittvurderingsbyråer har nedgradert landets kredittverdighet til bortimot ikke-eksisterende. Økonomien krympet med 3,6 prosent i 2020 på grunn av coronapandemien. På toppen av det hele har oljeprisene økt dramatisk på det internasjonale markedet i løpet av året.