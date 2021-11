10.000 kinesiske studenter i karantene etter coronautbrudd

Studentene deltar i fjernundervisning og får mat levert til internatrommene sine. Hundrevis av studenter som har vært nærkontakter, er overført til hoteller for observasjon. Det er blitt registrert 60 smittetilfeller blant studentene. Til sammen er over 200 personer smittet i Dalian, som har over seks millioner innbyggere.

Nedstengingen er siste eksempel på Kinas nulltoleranse mot coronasmitte, som har skapt store forstyrrelser i kinesernes dagligliv. Store deler av befolkningen har blitt vant til karantener, obligatorisk testing, og reiserestriksjoner. Fra onsdag må alle som ankommer hovedstaden Beijing fra andre deler av landet, framvise en negativ test som er høyst 48 timer gammel.

Kina har offisielt registrert færre enn 100.000 coronatilfeller. Landet har en av verdens høyeste vaksinasjonsrater, og det har vært lite åpen motstand mot de strenge tiltakene.

Imidlertid ble det stor oppstandelse på internett da helsearbeidere drepte hunden til en mann i karantene i byen Shangrao. Lokale myndigheter måtte komme med en uttalelse der det het at helsearbeiderne og mannen hadde kommet til en forståelse.