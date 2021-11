Kvinner går til sak mot Qatar etter skrekkopplevelse

Hendelsen fant sted i oktober i fjor, da en rekke kvinner som skulle forlate flyplassen i Doha ble tatt til side for en gynekologisk undersøkelse. Bakgrunnen var at det var funnet et forlatt nyfødt barn på flyplassen, og at man lette etter moren til barnet.

13 australske kvinner var blant dem som ble undersøkt, og sju av dem går nå til sak mot Qatar med krav om erstatning.

– De ønsker å sende et klart budskap til Qatar om at man ikke kan behandle kvinner slik, sier Damian Sturzaker i advokatfirmaet Marque Lawyers i Sydney.

– Disse kvinnene ble utsatt for et grovt overgrep den kvelden, og de lider fortsatt med traumer og plager som følge av det som skjedde, sier han.

Erstatning

De australske kvinnene krever en formell beklagelse og erstatning fra Qatar, samt en forsikring om at noe lignende aldri mer skal skje på flyplassen i Doha.

Qatar er et ultrakonservativt muslimsk monarki, og barnefødsler utenfor ekteskap kan straffes med fengsel.

Landet skal neste år arrangere fotball-VM og er fra før i hardt vært som følge av anklager om brudd på menneskerettighetene, blant annet behandlingen av gjestearbeidere som bygger stadionanleggene som skal benyttes i VM.

Beklager

Qatars statsminister har beklaget behandlingen kvinnene fikk, og polititjenestemannen som tok beslutningen om å undersøke kvinnene skal ha fått sparken.

Noen personlig beklagelse har de australske kvinnene derimot ikke fått, og forsøk på mekling har heller ikke ført fram, ifølge Sturzaker. Derfor fremmer de nå søksmål, ifølge ham.

– Til tross for at flyplassen i Doha og det nasjonale flyselskapet framstår som moderne, må reisende være klar over at slike ting har skjedd der, og at det ikke er noen garanti for at det ikke skal skje igjen, sier Sturzaker.

Verken Qatars ambassade i Canberra eller Qatar Airways har svart på AFPs henvendelser i saken.