– Aktivt arbeid er på gang i dette området for å overbevise mennesker om at de vær så snill må vende hjem. Men ingen ønsker å reise tilbake, sier Lukasjenko i en uttalelse som mandag ble gjengitt av nyhetsbyrået Belta.

Han sier også at Hviterussland vil kunne frakte migranter til Tyskland med landets statseide flyselskap Belavia hvis Polen ikke sørger for å åpne en humanitær korridor.

– Vi vil sende dem til München med våre egne fly, hvis nødvendig, sier Lukasjenko og legger til at Hviterussland ikke vil at migrantkrisen skal trappes opp til en konflikt.

– Det vil være fullstendig ødeleggende for oss, sier han.

Humanitær krise

Det er første gang Lukasjenko signaliserer vilje til å bidra til at migranter forlater grenseområdet. Han har til nå insistert på at Polen og EU har ansvaret for å åpne grensene slik at flyktninger kan søke asyl.

Uttalelsen kommer etter at situasjonen ved grensen mellom Polen og Hviterussland er blitt stadig mer tilspisset, og mens den humanitære situasjonen for tusenvis av migranter og flyktninger i grenseområdet blir stadig mer prekær.

Mange er fra krigsherjede land i Midtøsten og Asia, som Irak, Syria, Jemen og Afghanistan. Polen har imidlertid stengt grensen og sendt tusenvis av soldater for å hindre folk å ta seg over. De som likevel har greid å krysse grensen, risikerer å bli sendt tilbake til Hviterussland umiddelbart.

Polen har også stengt området for humanitære organisasjoner og journalister, noe myndighetene begrunner med sikkerhetssituasjonen.

Nye EU-sanksjoner

Hviterussland har de siste ukene blitt anklaget av EU for å utnytte migranter og flyktninger til å skade EU som straff for sanksjoner som EU innførte mot Hviterusslands regime tidligere i år.

Beskjeden fra Lukasjenko kommer samtidig som EU er ventet å vedta nye sanksjoner mot Hviterussland mandag, blant annet mot landets statseide flyselskap Belavia.

Sanksjonene mot Belavia blir innført fordi flyselskapet skal ha transportert flyktninger og migranter fra Midtøsten til Minsk. Derfra er de fraktet videre til grensene mot EU-landene Polen, Latvia og Litauen.

Sanksjonspakken blir den femte EU innfører siden det omstridte valget i Hviterussland i august 2020.

Tiltak mot fly

EU har i flere dager jobbet intenst for å hindre at mennesker fra en rekke land i Midtøsten får gå om bord i fly til Hviterusslands hovedstad Minsk. Blant dem som nå bidrar til å hindre potensielle asylsøkere i å reise til Minsk, er Tyrkia.

Irak har dessuten besluttet å chartre fly og hente hjem borgere som ønsker å reise hjem. Den første flyvingen fra Minsk skal gå torsdag denne uken, opplyste en talsmann for Iraks utenriksdepartement mandag.

Det er ikke kjent hvor mange passasjerer som skal være med, men Irak skal allerede har registrert over 570 borgere for frivillig retur.