EU-rapport: Hundretusener dør for tidlig på grunn av dårlig luftkvalitet

Luftkvaliteten blir bedre i EU. Det ble registrert nesten 40.000 færre for tidlige dødsfall som følge av luftforurensning i Europa fra 2018 til 2019, men likevel anslår miljøbyrået EEA at 307.000 døde som følge av såkalte PM 2,5-partikler i lufta i 2019.

Luftforurensning er dermed stadig den største miljøtrusselen mot europeeres helse, ifølge EEA.

Byrået mener at rundt 178.000, 58 prosent, av de premature dødsfallene i teorien kunne vært unngått, om alle EUs medlemsland rettet seg etter nye, strengere grenser satt av Verdens helseorganisasjon WHO i september.

For Norges del anslås det at rundt 200 for tidlige dødsfall kunne vært unngått.

Tallene fra 2019 knytter også 40.400 premature dødsfall på kontinentet til kronisk eksponering for karbondioksid, og 16.800 til akutt eksponering for ozon. I rapporten understrekes det at de tre forurensningskildene ikke kan legges sammen, fordi det er en viss grad av overlapp mellom dem.

Rapporten er basert på tall fra 41 land, inkludert de 27 EU-medlemmene og andre europeiske land. På verdensbasis dør sju millioner mennesker årlig for tidlig som følge av luftforurensning, anslår WHO.