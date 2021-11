Niåring døde av skadene etter festivaltragedien i Houston

Ni år gamle Ezra Blount døde søndag, får ABC13 opplyst. Dermed har i alt ti personer mistet livet som følge av tragedien som fant sted da rapper og arrangør Travis Scott sto på scenen i hjembyen Houston.

Flere hundre andre ble skadd da det oppsto kaos og panikk på musikkfestivalen Astroworld. Rundt 50.000 mennesker var til stede på festivalen 5. november.

Blount var der med faren Treston Blount. Han har forklart at sønnen satt på skuldrene hans da konserten starten. De to sto langt bak, fordi faren trodde det ville være roligere. Så ble folkemengden skjøvet framover. Treston mistet bevisstheten, og sønnen Ezra ble liggende på bakken mens folk presset seg fram.

Niåringen ble lagt i respirator på sykehus med skader på både interne organer og hjernen samme kveld, skriver ABC13.

De andre som døde, er mellom 14 og 27 år gamle. I tillegg til de rundt 300 som ble behandlet for skader på festivalområdet, ble ytterligere 13 sendt til sykehus.

Det er satt i gang etterforskning av hendelsen, og søksmålene har begynt å tårne seg opp mot Travis Scott og arrangørene av festivalen.

Etterforskerne har begynt å se på overvåkingsbilder og klipp fra sosiale medier. De ønsker også å snakke med representanter fra Live Nation, Travis Scott og folk som var på konserten.

Familien til Blount har krevd over 8,5 millioner kroner i erstatning blant annet for at Scott og Live Nation ikke stanset konserten før 40 minutter etter at kaoset brøt løs.