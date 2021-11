Storavisen The New York Times skriver at en amerikansk spesialstyrke i Syria slapp tre bomber over en gruppe sivile i nærheten av IS-bastionen Baghouz i 2019. 70 personer ble drept i angrepet, hovedsakelig kvinner og barn.

En jusekspert skal ha flagget angrepet som en mulig krigsforbrytelse, men militæret tok gjentatte ganger grep for å skjule hendelsen, skriver avisen.

Militæret har aldri anerkjent flyangrepet offentlig, men ifølge The New York Times er dette et av angrepene som har ført til flest sivile tap i kampen mot IS.

«Dødstallene ble dysset ned. Rapporter ble forsinket, omskrevet og klassifisert. USA-ledede koalisjonsstyrker ramponerte angrepsstedet. Toppsjefer ble ikke varslet», skriver avisen.

Centcom: Legitimt og proporsjonalt

USAs sentralkommando Centcom forsvarer side angrepet og viser til en granskning som de mener tyder på at flyangrepet var «legitimt selvforsvar», «proporsjonalt» og hevder at «passende grep ble tatt for å utelukke at sivile var til stede».

Granskningen skal ha blitt iverksatt etter at en militær rapport konkluderte med at det trolig hadde vært sivile dødsfall. Den slo fast at minst fire sivile ble drept og åtte skadd i tillegg til de 16 IS-krigerne som ble drept i angrepet.

– Vi har selv innrapportert og gransket angrepet etter våre egne bevis, og vi tar fullt ansvar for det utilsiktede tapet av liv, sier Centcom-talsperson Bill Urban.

Ifølge ham var det gjennom granskningen ikke mulig å fastslå statusen til mer enn 60 andre som døde i angrepet. Han legger til at noen kvinner og barn «enten gjennom indoktrinering eller eget valg valgte å gripe til våpen, og dermed strengt tatt ikke kan klassifiseres som sivile».

Skulle verne sivile

Den kurdisk-ledede militsalliansen SDF og deres allierte i en USA-ledet koalisjon erklærte at IS' var bekjempet i mars 2019, etter at jihadistgruppen mistet sin siste høyborg Baghouz, som ligger øst i Syria.

Ifølge The New York Times ble angrepet utført på forespørsel fra SDF, trass i at det var sivile i området, og i strid med retningslinjer som er innført for å beskytte dem.

Alle bombeangrepene skulle ha kommet først etter grundige undersøkelser, som noen ganger tok flere dager og uker. Men over tid begynte enkelte tjenestepersoner med oppsynsansvar å mistenkte at spesialstyrken systematisk omgikk sikkerhetsordningene som var ment for å begrense antallet sivile tap, skriver avisen.