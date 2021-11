EU om Hviterussland: – Folk skal ikke brukes som våpen

EUs utenrikssjef Josep Borrell sier søndag at han har snakket med utenriksminister Vladimir Makeij på telefonen om «den prekære humanitære situasjonen» på grensa mellom Hviterussland og Polen.

– Den nåværende situasjonen er uakseptabel og må ta slutt. Folk skal ikke brukes som våpen, tvitret Borrell dagen før EU ventes å gi grønt lys til nye sanksjoner.

Makeij ga på sin side Borrell beskjed om at EUs planlagte sanksjoner som følge av krisen, er «håpløse» og vil virke mot sin hensikt, ifølge en uttalelse fra Hviterussland.

Sanksjoner rettet mot transportnettverk

EU gir Hviterussland skylden for krisen der flere tusen migranter og flyktninger fra Midtøsten står fast på grensa mellom Hviterussland og EU-landene. Hviterussland avviser anklagene om at de har oppmuntret dem til å fly til landet, for så å sende dem vestover som hevn for sanksjonene mot Lukasjenkos regime.

Mandag er det ventet at EUs utenriksministre vil godkjenne en femte pakke med sanksjoner mot Hviterussland siden det omstridte valget i august 2020 der Aleksandr Lukasjenko ble gjenvalgt.

Borrell sier at ministrene vil godkjenne sanksjoner mot enhver som deltar i transporten av migranter, inkludert flyselskaper, reisebyråer og tjenestemenn. Blant annet ventes det hviterussiske statlige flyselskapet Belavia å bli ilagt nye sanksjoner.

Flere tar grep

– Lukasjenko tok feil. Han trodde at ved å handle på denne måten, så kunne han tvinge oss til å avblåse sanksjonene. Det motsatte skjer, sier Borrell til franske Journal du Dimanche.

En av rutene som migranter og flyktninger har tatt til Hviterussland, er luftveiene fra Tyrkia og Syria. Etter press fra EU-diplomater har Tyrkia nå forbudt borgere fra de krigsherjede landene Syria, Irak og Jemen å fly til Hviterussland.

Det private syriske flyselskapet Cham Wings har også sagt at de stanser sine flygninger til Minsk.

I helgen ba Iraks regjering borgere som er strandet i Hviterussland, om å vende hjem frivillig på fly som myndighetene stiller med. Utenriksdepartementet i Bagdad sier dessuten til nyhetsbyrået AP at de har inndratt arbeidstillatelsen til Hviterusslands konsul i Bagdad for å få en slutt på utstedelsen av visum til irakere.

Trusler om vold

Søndag anklaget den polske grensevakten hviterussiske sikkerhetsstyrker for å utstyre migrantene til å storme grensegjerdet.

– Utlendinger får instrukser, utstyr og tåregass fra hviterussiske myndigheter, tvitret grensevakten.

Polsk politi brukte høyttalere for å advare folkemengden på engelsk om at de vil bli møtt med vold dersom de ikke følger deres instrukser.

Rapportene lar seg ikke verifisere fra uavhengig hold, ettersom Polen nekter journalister og hjelpearbeidere adgang til området på grunn av en unntakstilstand. På hviterussisk side er uavhengige journalister gjenstand for restriksjoner.