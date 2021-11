Von der Leyen positiv til klimaerklæringen

Hun sier at avtalen «gir oss tillit til at vi kan sørge for en trygg og blomstrende framtid for menneskeheten på denne planeten».

Men hun advarte samtidig om at mye hardt arbeid gjenstår framover.

EUs forhandlingsleder Frans Timmermans sier at teksten holder liv i Parisavtalens mål om å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader.

Men han viser også til at erklæringen erkjenner behovet for at utviklingslandene får finansiering, og tegner opp en prosess for å levere på dette.