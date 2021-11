Barth Eide om klimaenighet: – Jeg er realistisk optimist

– Jeg oppfatter at det er sannsynlig med enighet, sier Barth Eide til NTB sent fredag kveld.

Tidligere på kvelden ble det kjent at klimasamtalene fortsetter på overtid lørdag. COP26-forhandlingene startet 31. oktober og skulle formelt sett vært over tidligere fredag kveld.

– Det er ikke veldig uventet. Jeg kommer nettopp fra et møte med COP26-president Alok Sharma og fikk vite at det skal jobbes gjennom natta for å avklare gjenstående spørsmål. Målet er å ha klart et tekstforslag tidlig lørdag, sier den norske klimaministeren.

Forhandlerne vrir og vender på formuleringer og beslutninger som skal få plass i en slutterklæring. De må blant annet balansere kravene fra klimautsatte land, verdens største utslippsnasjoner og land som er avhengig av fossile energikilder.

Etter at et nytt tekstforslag er klart, kalles det inn til et plenumsmøte. Dersom det gjøres i 10-11-tiden lørdag, ser Barth Eide det som et godt tegn.

– Noen land holder fortsatt på sine posisjoner, men i det store og hele ser det positivt ut. Jeg er realistisk optimist. sier han.

Av de vanskelige punktene som gjenstår, nevner Barth Eide utviklingslandenes ønske om mer finansiering, formuleringer om at man skal finne en løsning på klimakrisen eller tilpasse seg den, og at avtaleteksten skal speile 1,5 -gradersmålet.