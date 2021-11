Tre drept i moskébombing i Afghanistan

Taliban har bekreftet at eksplosjonen fant sted, mens opplysningene om sårede stammer fra et lokalt sykehus i Spin Ghar-provinsen.

Eksplosjonen skjedde under fredagsbønnen da mange var samlet i moskeen.

Nangarhar-provinsen har vært åsted for mye aktivitet fra ekstremistgruppa IS etter at Taliban tok makten i landet i august.

Det er det andre større terrorangrepet som IS står bak, i november. Tidligere i måneden ble 19 drept og over 50 såret i et bombeangrep mot et sykehus i hovedstaden Kabul.