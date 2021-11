De baltiske landene advarer mot opptrapping av migrantkrisen

Forsvarsministrene fra Estland, Latvia og Litauen sier at flaskehalsen, som EU mener Hviterussland har skapt med overlegg, utgjør en trussel for en stor del av blokkas østre region – og at den i verste fall kan føre til væpnet konflikt.

– Store folkemengder blir samlet og transportert til grenseområdet, hvor de så blir tvunget til å ulovlig krysse den. Dette øker muligheten for provokasjoner og andre alvorlige hendelser, som også kan gå over i den militære sfæren, heter det i uttalelsen.

De tre forsvarsministrene, Kalle Laanet fra Estland, Artis Pabriks fra Latvia og Arvydas Anusauskas fra Litauen, fordømmer den «forsettlige eskaleringen av det hviterussiske regimets pågående hybridangrep».

Ministrene understreker at de støtter Polen, men de oppfordrer EU til å «styrke sin praktiske støtte for å forsterke sikkerheten ved sin ytre grense».

Polen sier at rundt 2.000 migranter, stort sett kurdere fra Midtøsten, har reist til landet via Hviterussland. De lever nå i en teltleir på grensa, mens temperaturen nærmer seg minusgrader. EU-landet Polen nekter å slippe dem inn.

EU mener Hviterussland ledsager migrantene til grensen mot Polen og Litauen, og i noe grad Latvia, som hevn for sanksjonene unionen har innført som svar på det de mener er alvorlige menneskerettighetsbrudd og angrep på sivilsamfunnet, opposisjonen og pressen.