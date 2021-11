Soldater i gatene i El Salvador

Soldatene er satt inn for å hjelpe politiet med å få bukt med voldsoppblussingen.

– Vi vet hvilke mørke krefter som arbeider for å ta oss tilbake til fortiden, men denne administrasjonen vil ikke tillate det, skriver president Nayib Bukele på Twitter.

Soldatene har brukt pansrede kjøretøy for å blokkere utgangen fra fattige nabolag, mens politiet har gått fra dør til dør på leting etter gjengmedlemmer.

Drapsraten i landet har falt betydelig fra midten av 2010-tallet, da 15–20 drap om dagen var dagligdags i landet med 6,5 millioner mennesker.

Kritikere hevder at militærnærværet i San Salvador er et grep tatt av presidenten for få fokuset vekk fra en omstridt lov. Loven forbyr utenlandske donasjoner eller finansiering til NGO-er som driver politisk arbeid i El Salvador.

Bukele mener NGO-ene hjelper til å organisere protestmarsjer mot regjeringen, mens grupper som jobber for transparens og ansvarliggjøring av regjeringen, sier Bukele selv har forårsaket demonstrasjonene ved å undergrave demokratiet i landet.