Sikkerhetsrådet ber om at volden opphører i Myanmar

Det har kommet meldinger om sammenstøt mellom militærjuntaen og folk fra en stor milits i Rakhine-delstaten. Sikkerhetsrådet advarer om at den siste tidens utvikling «utgjør særlig alvorlige utfordringer for den frivillige, trygge, verdige og bærekraftige returen for rohingya-flyktninger og internt fordrevne mennesker».

Sammenstøtene, som er meldt om av en talsmann for opprørerne, brøt en våpenhvile som har bevart freden i regionen siden militærjuntaen kuppet makten i Myanmar i februar.

Landet har vært preget av kaos siden kuppet, med brutal voldsbruk mot demonstrasjoner i landet og flere kamphandlinger i grenseområdene, der væpnede etniske grupper er involvert.

Medlemmene i Sikkerhetsrådet ber også om «rettferdig, trygg og uhindret frakt og distribusjon av covid-19-vaksiner», samt «trygg og uhindret tilgang til humanitær hjelp for alle folk i nød».

Like etter kuppet gjentok juntaen at den var forpliktet til en våpenhvile med den hovedsakelig buddhistiske opprørsgruppen Arakan Army (AA), som har kjempet for økt grad av selvstyre for det buddhistiske rakhine-folket i Rakhine.

Våpenhvilen gjorde flere militærfolk tilgjengelig for innsats mot lokale «selvforsvarsstyrker» som har vokst fram i opposisjon til militærjuntaen.