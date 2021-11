Hviterussland anklager polske grensevakter for vold mot migranter

I månedsvis har Vesten anklaget Hviterussland for å lokke migranter og flyktninger fra Midtøsten til å komme til landet, for så å sende dem over grensa inn i EU.

Hundrevis av migranter er nå fanget på grensa mellom Polen og Hviterussland, hvor nærvær av soldater på begge sider har ført til frykt for konfrontasjoner.

I en uttalelse onsdag sier den hviterussiske grensetjenesten at fire kurdere har blitt slått av polske grensevakter etter at de forsøkte å krysse grensa.

– Ifølge flyktningene ble de pågrepet på polsk territorium, hvor de forsøkte å be om flyktningstatus og beskyttelse, sier grensetjenesten i uttalelsen.

Grensetjenesten har publisert bilder av fire menn sittende rundt et bål, noen med blodige klær og en med kutt på hendene, som dekker til ansiktene sine.

Konflikten mellom Hviterussland og EU eskalerte i august i fjor, da president Aleksandr Lukasjenko slo hardt ned på demonstrasjoner i kjølvannet av valget, som opposisjonen i landet hevder var rigget.

EU innførte en rekke sanksjoner som følge av myndighetenes maktbruk, og vurderer nå nye tiltak som følge av flyktningkrisen.