Jakt og fiske – migrantenes vei til Hviterussland

Langt fra Midtøsten, Afrika og Asia har det ellers så innesluttede Hviterussland forvandlet seg til den viktigste inngangsporten for dem som ønsker å ta seg inn i EU, uten tillatelser eller visum.

Det startet i vår etter at et Ryanair-fly på vei fra Hellas til Litauen ble tvunget til å lande på en flyplass ved den hviterussiske hovedstaden Minsk. Om bord var en hviterussisk regimekritiker og kjæresten hans. De ble begge pågrepet.

EU og USA reagerte skarpt. Den hviterussiske presidenten Aleksandr Lukasjenko ble anklaget for å drive med flykapring og sanksjonene ble ytterligere strammet til. Diktatoren kontret tvert med trusler om åpne grenser.

– Vi har stoppet narkotika og migranter. Nå får dere ta hånd om dem selv, sa Lukasjenko i slutten av mai.

Fly til Minsk

Som sagt, så gjort. Siden den gang har flere tusen migranter og flyktninger kommet seg inn i EU via Hviterussland. Bare i oktober har Tyskland registrert 5.300 nyankomne – først og fremst fra Irak, Syria, Jemen og Afghanistan – som har reist via Hviterussland og Polen.

Det er mange vitnemål om hvordan det har gått til.

– Vi organiserte et fly til Hviterussland. Der får du bo i tre-fire dager. Et hviterussisk turistbyrå plukker deg opp fra flyplassen. Du plasseres på et hotell og jeg kommer og henter deg ved grensen, forteller en flyktningsmugler som ble filmet med skjult kamera av det litauiske TV-selskapet LTR.

– Jeg fløy fra Istanbul. Jeg var en av ytterst få hviterussere om bord. Der var det noen familier med barn, men først og fremst menn som reiste i grupper. Like før vi kom til passkontrollen, var det noen som tydeligvis ventet på dem og tok dem ut via en sidedør, forteller hviterussiske Anton til den polske avisen Gazeta Wyborcza.

Jakt og fiske

Det hviterussiske turistbyrået Centrkurort innledet i sommer samarbeid med flere irakiske reiseselskap, og det fikk da tillatelse til å levere visum, ifølge det tyske tidsskriftet Der Spiegel. Irakere ble blant annet ønsket velkommen til jakt- og fiskeleir i Hviterussland – til en svært høy kostnad.

Ifølge LTR tilbyr flyktningsmuglere reise inn i EU for mellom 6.000 og 15.000 dollar. I summen inngår hviterussisk visum, flybillett, hotell og transport til grensen. Lykkes man å ta seg inn i EU, er det også mulig å få hjelp videre til andre land enn Polen eller Litauen.

Reiseselskapet tar til og med ut et «depositum» på rundt 3.000 dollar per person, som siden havner i den hviterussiske statskassen.

Om en iraker ikke kommer tilbake, sendes pengene fra de store irakiske reisebyrådene til det hviterussiske konsulatet i Bagdad, sier en byråansatt i Irak til LTR.

Under overvåking

Lokale innbyggere i Minsk forteller Gazeta Wyborcza om hva de har sett og hørt.

Alexander ble ved en misforståelse vekket på sitt hotellrom midt på natten av en mann som siden ba om unnskyldning, og deretter banket på døren ved siden av.

-Fra vinduet kunne jeg se gaten. Like før klokken 4 tok et tjuetalls personer seg inn i en buss, som kjørte av gårde, sier han.

– Alle som går hjemmefra i Minsk i dag, treffer på flyktninger. Ikke bare i sentrum, men også i forstedene. De kjøper regnjakker, vanter og lommelykter, forteller Katia.

-Det er så åpenlyst. Politiet kjører dem fra flyplassen til byen og deretter til grensen. Folk er redde. De er under overvåking av politiet og KGB (den hviterussiske sikkerhetstjenesten). Om du begynner å prate med dem eller hjelpe dem, så vil kanskje agentene interessere seg for deg også, sier Sacha.

-Klippet piggtråden

Også Idris, en kurder fra Syria, hvis reise ble fulgt av BBC, forteller om bistand fra hviterussiske myndigheter. Da han og hans reisefølge kom til den polske grensen midt på natten, ble de ført med pansret kjøretøy til en militær lastebil hvor 50 andre migranter ventet.

– Deretter ba en soldat oss vente slik at de kunne forsikre seg om at den polske grensen var åpen. Jeg tror han til og med klippet i stykker piggtråden for oss, sier Idris til BBC.

Europas siste diktator

Aleksandr Lukasjenko har ledet Hviterussland siden 1994. Han har fått tilnavnet «Europas siste diktator» på grunn av sitt stadig mer autoritære styre. Det har også ført til sanksjoner fra blant annet EU – ikke minst etter myndighetenes harde framferd overfor demonstranter etter presidentvalget i august i fjor.

Mange hviterussiske opposisjonelle, menneskerettighetsaktivister og journalister har det siste året enten blitt tvunget på flukt eller blitt pågrepet og fengslet, ofte under harde forhold.

EU har innført visumforbud og har fryst tilgang for en stor gruppe hviterussiske ledere, tjenestemenn og selskaper. Handelssanksjoner er også innført mot tunge hviterussiske eksportbransjer og mot det statlige flyselskapet Belavia.