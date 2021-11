Frankrike: Eldre må ha tredje dose for å få koronapass

Kravet gjøres gjeldende fra 15. desember, varslet Macron i en tale tirsdag.

Han advarte om at smittetallene er på vei opp igjen i landet. Derfor blir munnbind atter en gang obligatorisk for alle elever i grunnskolen fra mandag, kunngjorde utdanningsdepartementet etter Macrons tale.

Det nye kravet for folk over 65 år innebærer enda en innstramming på det som er blant de strengeste koronareglene i Europa. Koronapasset trengs blant annet for å kunne gå på restaurant, benytte seg av kulturtilbud og bruke lokaltog.

– Vi er ikke ferdig med pandemien, sa Macron i sin tale. Han viste til studier som slår fast at immuniteten minsker etter et halvt år og at man derfor har risiko for å utvikle alvorlig koronasykdom igjen.

– Løsningen på den reduserte immuniteten er en tredje vaksinedose, sa Macron, som også oppfordrer de 6 millioner uvaksinerte i landet, til å ta første dose.