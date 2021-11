Hamas lar menn begrense kvinners muligheter til å reise ut av Gazastripen

19 år gamle Afaf al-Najar har blitt tildelt et stipend for å studere massekommunikasjon i Tyrkia. Lykkelig over muligheten til å studere i utlandet skaffet hun seg alle nødvendige reisedokumenter. Hun betalte til og med 500 dollar (vel 4.000 kroner) for å slippe å stå i de lange køene ved grenseovergangen Rafah mot Egypt.

Men da hun ankom grensen 21. september, ble hun kontant avvist. Ikke av Israel eller Egypt, som siden 2007 har hatt streng kontroll over inn og utreise til Gaza-stripen, men av Hamas selv.

Årsaken er at Hamas har gitt menn anledning til å hindre kvinnelige slektninger å reise.

Og faren til al-Najar har bedt en rettsinstans vurdere om hun kan hindres i å reise ut.

– Jeg brøt rett og slett sammen, forteller al-Najar om øyeblikket da tjenestemennene ved grensen fjernet bagasjen hennes fra bussen.

– Tårene begynte å strømme, jeg klarte ikke engang å stå oppreist. De måtte skaffe en stol til meg. Jeg følte at drømmen min ble knust, forteller hun.

Krever blokaden opphevet

Hamas har gjentatte ganger opp gjennom årene krevd full opphevelse av blokaden og fri flyt over grensen. Det bor over 2 millioner mennesker på Gazastripen, som ofte har vært kalt verdens største fengsel. Blokaden har gjort det svært vanskelig å reise ut og inn.

Israel, som har utkjempet flere kriger med Hamas, sist i mai, sier at restriksjoner er nødvendig for å hindre militante grupper i å ruste opp. Israel er utsatt for sporadiske rakettangrep fra Gazastripen.

Kritikere ser blokaden som en form for kollektiv straff.

Hamas egne restriksjoner

Men det er ikke bare Israel som gjør grensepasseringer vanskelig. I februar i år utstedte en islamsk domstol et dekret, der det heter at kvinner uten følge må ha en tillatelse fra en mannlig verge – det vil si en ektemann, slektning eller til og med en sønn – for å reise ut av Gazastripen.

Menneskerettighetsgrupper protesterte, og etter kritikken endret Hamas-myndighetene innholdet. Nå heter det at en mannlig slektning kan be en domstol om å hindre en kvinne i å reise ut dersom hennes reise vil være «sterkt skadelig.» Kvinner kan derimot ikke hindre menn i å reise – uansett årsak.

Sterkt konservative Hamas har bare tatt enkelte skritt opp gjennom årene i retning av sharia, det vil si innføring av de strengeste religiøse normer og regler i islam. Hamas har også trukket tilbake noen av sine radikale forslag i møte med kritikk.

Hamas deler heller ikke den ekstreme islamske ideologien til for eksempel Den islamske staten (IS). Men noen lover, som den som nå hindrer al-Najar i å reise, har de altså vedtatt.

Loven gjorde det dermed mulig for al-Najars far å sende inn en rettsbegjæring. Han vil at en domstol skal vurdere om hun kan får reise ut.

Har kuttet kontakten

Al-Najar bor sammen med moren sin, som er separert fra faren. Faren har selv sagt at han kuttet all kontakt med datteren i mai, men han var ikke tilgjengelig for kommentar da nyhetsbyrået AP forsøkte å få tak i ham i forbindelse med denne saken.

Heller ikke Hamas har svart på forespørsler om å kommentere saken.

Menneskerettsorganisasjonen Human Rights Watch (HRW), som er sterkt kritisk til blokaden, har bedt Hamas om å oppheve sine egne restriksjoner.

– Myndighetene på Gazastripen bør oppheve reiseforbudet mot Afaf al-Najar, og det øverste rettsrådet bør trekke tilbake jurisdiksjonen, slik at kvinner i Gaza kan reise uten diskriminerende restriksjoner, krever HRW.

Møtet utsatt og utsatt

Etter episoden ved grensen, ba al-Najar om hjelp fra en rekke lokale menneskerettsgrupper, uten å få særlig hjelp. Årsaken er trolig at de frykter represalier fra Hamas. Til slutt endte hun med selv å sende en begjæring mot forbudet.

Faren hennes møtte imidlertid ikke opp til det første rettsmøtet, noe som førte til at det ble utsatt.

Før møtet ble utsatt, spurte dommeren henne hvorfor hun måtte reise til utlandet. Han foreslo at hun like gjerne kunne studere ved et av Gazas universiteter.

For Al-Najar er ikke det like attraktivt. Hun snakker flytende engelsk og underviser i språket, men ønsker å bli journalist. Hun mener at et multikulturelt land som Tyrkia, gir muligheter som ikke finnes i Gaza, som altså stort sett er avskåret fra omverdenen.

Møtet ble utsatt for andre gang fordi farens advokat ble syk. Det ble også utsatt en tredje gang forrige uke fordi hans nye advokat sa at han trengte tid til å studere saken.

Gir ikke opp

Stipendet Al-Najar har fått, har gyldighet fram til nyåret, men hvis al-Najar ikke kommer til Tyrkia innen den tid, vil hun miste det.

Men den unge studenten vil ikke gi opp.

– Jeg har innsett at ingen kommer til å hjelpe meg – bortsett fra meg selv. Jeg skjønte at jeg nå må være sterk og kjempe for rettighetene mine, sier hun.

– I stedet for å gråte på rommet mitt og svikte meg selv, bestemte jeg meg for å kjempe. Jeg har valgt å ta opp kampen – for første gang i mitt liv.