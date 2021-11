Minst 26 barn døde i skolebrann i Niger

– 26 er døde og 13 skadd, fire av dem alvorlig, sier ordfører Chaibou Aboubacar i byen Maradi.

Brannen brøt ut mandag. Skolebygningen barna var i, var laget av strå og treverk.

Niger er et av verdens fattigste land og har forsøkt å redusere mangel på skolebygninger ved å bygge tusenvis av hytter av strå og tre som fungerer som klasserom.

Brann i de svært brannfarlige klasserommene er vanlig, men resulterer sjelden i dødsfall.

Men i april fant det sted en lignende tragedie i hovedstaden Niamey. Da mistet 20 barn livet.

Lederen for Nigers fagforening for lærere, Issoufou Arzika, sier at foreningen uttrykte bekymring for brannfare i denne type bygninger etter brannen i Niamey for sju måneder siden.

– Det er bedre å ha undervisning under trær enn i stråhytter, som har blitt brannfarlige graver for elever, sier han.

President Mohamed Bazoum lovet nylig å avvikle denne typen skolebygg.