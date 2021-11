Colombianske soldater overfalt og drept av narkobande

En kaptein, en korporal og to soldater ble drept i angrepet, opplyste hæren søndag.

Angrepet var det tredje av dette slaget mot soldater i løpet av de to siste ukene. Minst sju soldater er blitt drept i denne perioden. Alle angrepene fant sted i Antioquia nordvest i landet, der narkobaronen Dairo Antonio Usuga, som går under navnet Otoniel, ble pågrepet i et raid i jungelen 23. oktober.

500 politifolk og soldater bisto i aksjonen, som var en fellesoperasjon der også USA og Storbritannia deltok. USA hadde utlovet en dusør på 5 millioner dollar for ham, og vil ha ham utlevert.

Colombianske myndigheter mener de siste ukenes angrep mot soldater er hevn for pågripelsen av Usuga.