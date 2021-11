FN evakuerer asylsøkere til Niger fra Libya

– Mange av dem som ble fløyet tilbake, har vært internert under forferdelige forhold. Flere var ofre for menneskehandel eller hadde blitt utsatt for grov vold i Libya, sier FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) i en uttalelse søndag.

Blant de 172 var det flere familier med små barn samt barn som var alene.

Etter at regimet til Muammar Gaddafi falt i 2011, har Libya vært preget av kaos og konflikt. Landet har blitt en knutepunkt for migranter som forsøker å ta seg over Middelhavet til Europa.

Mange migranter blir internert i leirer under ekstremt vanskelige forhold.