Det er fremdeles uklart hva som var årsaken til at de åtte personene omkom, og politiet skal blant annet se over videoopptak fra konserten, avhøre vitner og se over konsertprotokollene for å finne svar.

Politisjef i Houston, Troy Finner, sier at de også skal undersøke meldinger om at noen i publikum «injiserte andre personer med narkotika», og at en sikkerhetsvakt på festivalen har fortalt politiet at han «kjente et stikk i nakken» mens han prøvde å hjelpe en festivaldeltaker.

Vakten mistet bevisstheten, og ble gjenopplivet med en motgift mot opioidoverdose.

Det er uklart om politiet mistenker at de mulige narkotikasprøytene har sammenheng med dødsfallene, men Finner sier at «vi skal komme til bunns i dette».

Det oppsto kaos og trengsel under en konsert med rapperen Travis Scott på hans Astroworld-festival fredag. Politiet sier at folkemengden begynte å presse seg fram mot scenen der artisten sto.

I tillegg til de åtte omkomne ble 17 personer sendt til sykehus, og omtrent 300 ble behandlet for lettere skader på stedet.