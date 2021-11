Europa er igjen blitt episenter for coronaviruset, advarte Verdens helseorganisasjon (WHO) denne uken.

I flere land skyter smittetallene i været. Tyskland slo sin egen smitterekord to ganger denne uken, sist med 37.000 registrerte smittetilfeller fredag, ifølge nyhetsbyrået AP.

I land med lav vaksinedekning, som Romania og Bulgaria, er dødstallene på sitt høyeste siden begynnelsen av pandemien, melder Politico. I Belgia er tallet på sykehusinnleggelser like høyt som under nedstengningen i fjor høst, skriver Reuters.

Kan si opp uvaksinerte

Mange land nøler med å gjeninnføre nasjonale coronatiltak, samtidig som stadig flere målretter restriksjonene mot den uvaksinerte delen av befolkningen.

På en rekke områder strammes det nå inn, blant annet i arbeidslivet:

* Latvia innførte fredag en ny lov som åpner for at arbeidsgivere kan si opp ansatte som nekter å vaksinere seg mot coronaviruset. Loven åpner enten for permittering uten lønn og deretter avskjedigelse, eller krav om at uvaksinerte ansatte må jobbe hjemmefra.

* Tidligere har både Frankrike og Italia påbudt ansatte å vaksinere seg, eller risikere å bli permittert. Det samme kravet møter visse yrkesgrupper i Ukraina.

* I Hellas må ansatte teste seg to ganger i uken for å slippe inn på kontoret, ifølge AP. Helsearbeidere og personer ansatt i eldreomsorgen er pålagt å vaksinere seg.

Ukrainske myndigheter truer med å fryse lønnen til lærere og andre ansatte dersom de ikke lar seg vaksinere innen 8. november. Kravet har ført til demonstrasjoner, blant annet i hovedstaden Kiev. Foto: Efrem Lukatsky / AP

Slipper ikke inn på utesteder

Også i kulturlivet og dagliglivet må uvaksinerte mange steder forholde seg til andre regler enn vaksinerte:

* I Østerrikes hovedstad Wien må uvaksinerte holde seg unna restauranter, frisører og større arrangementer. Kun vaksinerte og de som er blitt friske etter coronasykdom, får slippe inn. Det holder ikke med en negativ test.

* Heller ikke i Bulgaria får uvaksinerte oppsøke restauranter eller utesteder, skriver AP.

* Andre steder må uvaksinerte vise fram en negativ coronatest for å slippe inn på offentlige steder som kinoer og frisører. Det er blant annet tilfellet i den tyske delstaten Baden-Württemberg, melder AFP. Det er ventet at også delstaten Sachsen vil innføre restriksjoner for uvaksinerte.

USA strammer inn

Utenfor Europa strammes det også inn overfor uvaksinerte.

I USA har president Joe Biden bestemt at alle ansatte på større arbeidsplasser må være vaksinert mot corona fra og med 4. januar. De som ikke vaksinerer seg, må testes for corona ukentlig.

70 prosent av alle amerikanere er fullvaksinerte. Likevel fortsetter coronaviruset å spre seg, særlig den smittsomme deltavarianten.

I Singapore advarer lokale myndigheter om at uvaksinerte embetsmenn risikerer å bli permittert uten lønn, eller at kontrakten deres ikke blir fornyet, ifølge DPA.

Jordan har på sin side varslet at de snart vil begynne å deportere alle utenlandske arbeidere som ikke er fullvaksinert mot coronaviruset.

Ingen planer i Norge

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) sier det ikke er planer om å innføre egne regler for uvaksinerte i Norge.

– De aller fleste i Norge er nå fullvaksinerte og dette er med på å beskytte befolkningen mot smitte og alvorlig sykdom. Det som er viktig nå er at alle følger de nasjonale og lokale anbefalingene, og holder seg hjemme når de er syke, sier Kjerkol til NTB.