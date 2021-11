Et jevnt snøfall blåser søndag over Beijing, den nærliggende byen Tianjin og det nordøstlige Kina etter at det lørdag rammet lenger vest, blant annet i Mongolia.

Det statlige meteorologinstituttet har sendt ut et oransje farevarsel, det nest høyeste nivået på Kinas firedelte skala. Mer enn 30 centimeter snø er ventet i enkelte områder.

Flere veier er stengt, blant annet deler av motorveiene rundt Beijing, og også fly har blitt satt på bakken mens snøværet varer.