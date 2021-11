Tidligere UB40-medlem død

Wilson ble med i det britiske reggae- og popbandet i 1979, noen måneder etter at bandet ble stiftet. Der holdt han det gående til 2013, før han dannet sitt eget band som skiftet navn flere ganger før det fikk sitt nåværende navn UB40 featuring Ali Campbell and Astro.

Bandet bekreftet selv Wilsons dødsfall sent lørdag kveld og opplyste at han er død etter kort tids sykdom.

UB40 fikk stjernestatus på 1980-tallet med hitlåter som «Red Red Wine» og «Can't Help Falling In Love». Bandet har solgt over 100 millioner plater. Bandet satte også rekord, delt med Madness, for å ha tilbrakt flest uker på singellisten i Storbritannia på 80-tallet.

UB40 kom fra Birmingham der bandet slo seg opp på en bølge med unges misnøye med landets økonomiske og politiske situasjon. Bandets navn er en henvisning til et skjema som folk måtte fylle ut for å få ledighetspenger – Unemployment Benefit Form 40.

Trommeslager Jimmy Brown sa tidligere i år til The Guardian at bandet hadde vært under overvåking av britisk etterretning.

– MI5 avlyttet telefonene våre, de holdt oppsyn med boligene våre, alt sammen. Vi planla ingen revolusjon, men. hvis en revolusjon skulle finne sted, så visste vi hvilken side vi kom til å stå på, sa han.