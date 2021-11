Droneangrep mot statsministerbolig i Irak

Statsminister Mustafa al-Kadhemis residens ligger i den strengt bevoktede grønne sonen i Bagdad.

Innbyggere i Bagdad hørte lyden av en eksplosjon, og deretter lyd fra skytevåpen, fra retningen der den grønne sonen ligger i. Området er tilholdssted for regjeringskontorer og utenlandske ambassader.

Sikkerhetskilder opplyste først at det dreide seg om et rakettangrep, men senere opplyste myndighetene at det var et angrep utført med en væpnet drone.

Det er ikke klart hvem som sto bak, opplyser to sikkerhetskilder som uttaler seg på betingelse av anonymitet.

Tilhengere av iranskvennlig sjiamilits har slått leir utenfor den grønne sonen i nesten en måned etter at de nektet å godta resultatet fra valg på ny. nasjonalforsamling.