Republikanere deltar i USAs delegasjon på klimatoppmøtet

Den republikanske senatoren John Curtis frembrakte latter i forsamlingen på et arrangement lørdag, der han gjorde et poeng ut av nyhetspoenget om at republikanske politikere skal tilbringe tid sammen med tusener av hardbarkede klimaforkjempere.

– Mitt navn er John Curtis. Jeg er en republikaner, og jeg er her på klimatoppmøtet, sa Curtis.

Den demokratiske senatoren Chris Coons leder delegasjonen som består av republikanere og demokrater. Den republikanske senatoren Lisa Murkowski er blant over mer enn en håndfull republikanere som inngår i delegasjonen.

Flere medlemmer i delegasjonen sier at et økende antall republikanere i Kongressen ønsker å jobbe for å bremse takten i klimaendringene, til tross for at demokrater og republikanere ofte har ulike meninger om hvordan de ønsker å gripe fatt i klimapolitikken.