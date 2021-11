Polakker demonstrerte mot abortlov

Den 30 år gamle kvinnen var 22 uker på vei da hun i september oppsøkte sykehus fordi det lekket fostervann. Legene besluttet å vente til fosteret døde i mors liv framfor å utføre en abort. Kvinnen, som bare er navngitt som Izabela, døde av blodforgiftning kort tid etter.

Kvinnens advokat Jolanta Budzowska sier hennes klient er det første dødsofferet for Polens nye abortlov som ble innført for om lag ett år siden og som i praksis forbyr all abort.

Lørdag protesterte titusenvis av mennesker i hovedstaden Warszawa og om lag 70 andre polske byer mot abortloven. De ropte slagord som «ingen flere».

– Jeg er her for å sørge for at kvinners liv ikke lenger settes i fare, sier Ewa Pietrzyk mens hun holder opp en plakat med bilde av Izabela.