Tusenvis trosser regnet for å demonstrere for klimahandling i Glasgow

Politikere og fagforeningsfolk har sluttet seg til tusenvis av klima- og miljøaktivister som har samlet seg i og rundt Kelvingrove Park i forkant av marsjen gjennom byen til parken Glasgow Green.

Værmelderne i Storbritannia har meldt om mye regn i byen mesteparten av lørdagen, men det ser så langt ikke ut til å stoppe demonstrantene.

Både arrangørene av demonstrasjonene og politiet venter opp mot 50.000 demonstranter i gatene i Glasgow lørdag. Sikkerheten rundt stedet der toppmøtet blir holdt har blitt styrket i forkant av demonstrasjonene.

På verdensbasis er det lørdag planlagt over 200 ulike arrangementer og protester for å kreve handling mot klimaendringene, blant annet i Paris, Nairobi og Mexico by.

På klimatoppmøtet i Glasgow deltar nesten 200 land i forhandlingene om hvordan det skal være mulig å nå Parisavtalens mål om maks 1,5 eller 2 graders oppvarming av kloden. Toppmøtet varer til 12. november.