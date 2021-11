En mistenkt gjerningsperson skal være arrestert, melder tysk politi, uten å gi ytterligere detaljer om mannen. Politiet har ikke funnet at det var flere gjerningspersoner.

– Ifølge foreløpig informasjon er flere personer skadd, sier politiet, og la til at situasjonen ikke lenger er å anse som farlig.

Røde Kors melder at de har gitt behandling til «tre alvorlig skadde personer på stedet og sendt dem til sykehus», heter det i en uttalelse lørdag ettermiddag.

Politiet har ikke oppgitt hvor mange som er skadd eller hvor alvorlig skadene er. En talsperson for politiet fortalte kanalen BR24 at bakgrunnen for angrepet er ukjent.

Politiet fikk melding om hendelsen rundt klokken ni lørdag morgen.

Toget der angrepet skjedde står i byen Seubersdorf, og det har vært flere politibiler og ambulanser på stedet.

All togtrafikk på jernbanestrekningen står stille. Rundt 200–300 personer måtte forlate toget etter hendelsen.