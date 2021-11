Hele Zambia mangler strøm

– Det er et landsomfattende strømbrudd som skjer på grunn av en feil som ennå ikke har blitt identifisert. Vi restarter de viktigste strømkildene for å skape stabilitet i systemet, sier talsperson John Kunda i strømselskapet Zesco.

Det er andre gangen på to måneder at det afrikanske landet blir rammet av et omfattende strømbrudd. I oktober ble store deler av Zambia strømløst etter en hendelse på et vannkraftverk.

Zesco opplyser at de satser på at strømmen vil være tilbake i løpet av lørdag ettermiddag.