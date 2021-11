Ulykken skjedde da tankbilen kolliderte med en lastebil og begynte å lekke drivstoff. Det samlet seg etter hvert mange mennesker som ville sikre seg lekket drivstoff fra tankbilen. Plutselig eksploderte tankbilen.

Lørdag ettermiddag var tallet på bekreftede døde 99, mens over 100 er skadd og sendt til behandling på sykehus, opplyser helseminister Amara Jambai.

Tilstanden er kritisk for flere av de skadde, og tallet på døde kommer trolig til å stige.

Bilder i sosiale medier viser store flammer som skyter opp mot nattehimmelen. Også flere bygninger ved ulykkesstedet begynte å brenne.

– Dette er en forferdelig, forferdelig tragedie, sier Brima Bureh Sesay, sjef for landets byrå for krisehåndtering.

Sierra Leones president Julius Maada Bio var i Skottland for å delta på klimatoppmøtet da ulykken skjedde, og har uttrykt sjokk over det «fryktelige tapet av liv».

– Mine tanker går til familiene som har mistet sine kjære og til dem som har blitt lemlestet av ulykken, skriver han på Twitter.

Freetowns borgermester Yvonne Aki-Sawyerr skriver i en uttalelse at hun er redd for at antallet omkomne skal stige til over 100.

– Videoen og bildene som sirkulerer i sosiale medier av ulykken, er opprivende. Jeg kondolerer til familiene og vennene til ofrene, skriver hun.