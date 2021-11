Flere representanter for lokale myndigheter i Houston i Texas bekrefter dødsfallene lørdag morgen, norsk tid.

Ulykken skjedde rundt klokken 21 fredag kveld lokal tid. 17 personer skal ha blitt fraktet til sykehus, 11 av disse med hjertestans.

Astroworld-festivalen blir arrangert av rapperen Travis Scott, og flere store artister står på programmet. Rundt 50.000 personer deltok på festivalen fredag.

– Det oppsto panikk

Ifølge brannsjef i byen, Sam Peña, skal ulykken ha skjedd under en konsert med Scott selv.

– Publikummet begynte å presse seg fram mot scenen, og panikk oppsto, sa Peña under en pressebrifing. Ytterligere panikk skal ha oppstått da flere ble skadd og svimte av.

Konserten ble avbrutt da det ble klart hva som skjedde.

– Vi har minst åtte bekreftede dødsfall og flere tilskadekomne, opplyste Peña.

Han la til at medisinsk personell skal undersøke dødsårsakene til de omkomne.

Ber folk om ikke å spekulere

Politiet i Houston sier de etterforsker hva som førte til at de åtte konsertgåerne døde. Blant annet undersøker de videoklipp fra konsertområdet.

– Det er veldig viktig at det ikke blir spekulert i hva som skjedde. Vi har ikke alle svarene akkurat nå. Vi skal etterforske hendelsen og finne ut hva som skjedde, hva som forårsaket trengselen, forteller politisjef Troy Finner.

Et hotell i nærheten av festivalområdet fungerer som et gjenforeningssenter for de som ikke har klart å komme i kontakt med sine nære og kjære som deltok på festivalen.

Astroworld-festivalen skulle foregå over to dager med planlagte konserter fredag og lørdag, og var ifølge arrangørene utsolgt. Lørdagens konserter har blitt avlyst.