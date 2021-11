Avstemning om Bidens krisepakke utsettes

Nancy Pelosi, lederen for Representantenes hus, sier hun regner med at krisepakken, kalt Build Back Better, vil bli vedtatt i Representantenes hus innen Thanksgiving 25. november.

Det er en hard intern strid i Demokratene i Kongressen om den allerede kraftig nedskalerte krisepakken på 1.750 milliarder dollar.

Pelosi sier fredag at hun satser på at avstemningen om den andre av Bidens pakker, infrastrukturpakken på 1.000 milliarder dollar, kan gjennomføres som planlagt.

– Vi hadde håpet å få lagt fram begge pakkene til avstemning i dag. Men noen folkevalgte vil ha ytterligere avklaring om finansiering av planen, og det tar vi hensyn til, sier Pelosi.