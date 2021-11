FN-råd krever umiddelbar retur til sivilt styre i Sudan

Rådet holdt fredag et hastemøte om situasjonen som har oppstått etter at militæret i forrige uke avsatte regjeringen og overgangsrådet som skulle styre landet fram til demokratiske valg i 2023.

Under møtet ble det vedtatt en resolusjon med skarp kritikk mot militæret og maktovertakelsen, og med krav om at det sivile styret gjenetableres øyeblikkelig.

Resolusjonsforslaget var fremmet av Norge, Storbritannia, Tyskland og USA.

FNs høykommissær for menneskerettigheter, Michelle Bachelet, deltok også på møtet, der hun tegnet et dystert bilde av situasjonen. Blant annet skal militæret ha pågrepet mange av dem som jobbet med korrupsjonsanklager mot det tidligere regimet i et forsøk på å få verdier tilbakeført til den sudanske staten.

– Minst 13 drept

Ifølge Bachelet tyder dette på at militæret har ønsket å stanse prosessen som blant annet skulle føre til et rettsoppgjør i forbindelse med overgangen til demokrati, samt institusjonelle reformer.

Ifølge FNs menneskerettskontor har militæret drept minst 13 mennesker og såret over 300 siden kuppet mandag for snart to uker siden.

Sudans avsatte utenriksminister Mariam al-Mahdi deltok også på fredagens hastemøte. Hun mener at Den internasjonale straffedomstolen i Haag (ICC) må reise tiltale mot kuppmakerne

Mahdi er en av få tidligere ministre som ikke er pågrepet av militæret. Uttalelsen hennes ble publisert av Sudans informasjonsdepartement, som fortsatt er lojalt mot den avsatte sivile regjeringen.

Bashir-regimet

Regimet til Sudans mangeårige autoritære leder Omar al-Bashir falt våren 2019 etter flere måneder med masseprotester. Senere samme år fikk landet en sivil regjering og et sivilt-militært overgangsråd selv om militæret i første omgang motsatte seg dette.

Overgangsrådet har siden høsten 2019 vært ledet av landets øverste general Abdel Fattah al-Burhan. Han sto i spissen for kuppet 25. oktober, som skjedde få uker før en sivil leder skulle overta vervet hans.

Burhan ga torsdag ordre om at fire avsatte ministre skulle settes fri, men samme dag ble tre av lederne i den tidligere protestbevegelsen pågrepet. De tre hadde deltatt i et møte med FNs spesialutsending til Sudan, Volker Perthes.

Landets avsatte statsminister Abdalla Hamdok sitter fortsatt i husarrest.