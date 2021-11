Aktivister vil busse migranter og flyktninger fra Polen til Tyskland

To organisasjoner står bak initiativet: Seebrücke Deutschland (Brygge Tyskland) og Leave No One Behind.

De planlegger også å bringe nødhjelp til hundrevis av mennesker som ikke kommer seg videre fra grenseområdet mellom Polen og Hviterussland.

Mange av dem kommer fra konfliktområder i Midtøsten.

– Innenriksdepartementet er blitt spurt om å sikre at bussen på returreisen får tillatelse til å bringe flyktninger trygt til Tyskland som et tegn på europeisk solidaritet, skriver Seebrücke Deutschland i en uttalelse fredag.

Planen er at bussen skal reise fra Tyskland mandag.