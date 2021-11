Økende smitte i Tyskland

I løpet av siste døgn er 37.710 mennesker registrert smittet, en markert økning fra 33.949 dagen før, ifølge det tyske smittevernbyrået Robert Koch Institut. Den tidligere dagsrekorden var 33.777 i desember i fjor.

Det ble også registrert 154 nye dødsfall, slik at totalt antall døde fra viruset er 96.346.

Den fjerde smittebølgen er nå kraftigere enn smittebølgen i vår, om enn ikke like kraftig som den andre bølgen i desember eller som i andre land i Europa.

Robert Koch Institut sier at risikoen for uvaksinerte og delvis vaksinerte nå er svært høy, en endring fra tidligere da de kalte risikoen høy. Risikoen er moderat for fullvaksinerte, men også de blir mer utsatt.

Føderale og delstatlige myndigheter drøfter situasjonen på et møte i Bayern som avsluttes fredag.

Tysklands helseminister Jens Spahn vil at vaksineringen med tredje dose trappes opp, at det gjennomføres hyppigere sjekk av folks vaksinestatus, og at det innføres påbud om at sykehjemspersonell må være vaksinert.

I det sterkt desentraliserte Tyskland er det delstatene som har ansvar for slike tiltak.

Myndighetene oppfordrer igjen folk til å sørge for at de har fått alle sprøytene siden mange sykehus nærmer seg full kapasitet. Rundt to tredeler av tyskerne er fullvaksinert, men det er store regionale variasjoner.