LHBT-gruppe i Kina stenger ned

LGBT Rights Advocacy China opplyste torsdag at de avslutter all aktivitet og stenger sine sosiale mediekontoer.

– Det er med dyp beklagelse vi må stenge ned Queer Advocacy Online på ubestemt tid, skriver gruppen på WeChat. Et medlem ville ikke si til AP hvorfor gruppa avslutter sine aktiviteter.

LGBT Rights Advocacy China har jobbet over hele landet, presset på for rettighetene til homofile og arbeidet for å øke bevisstheten om LGBT-samfunnet.

De tok til orde for ekteskap av samme kjønn og bekjempet diskriminering på arbeidsplassen ved å hjelpe enkeltpersoner med å gå til sak mot sine tidligere arbeidsgivere.

Homofili er ikke straffbart i Kina, men det ser ut til at restriksjoner på grupper som LGBT Rights Advocacy China og nettsensur har vokst, ifølge kilder LHBT-samfunnet.

I juli stengte WeChat dusinvis av kontoer drevet av universitetsstudenter og ideelle grupper om LHBT-emner.

Etter elleve års drift avlyste Shanghai Pride sitt årlige arrangement i fjor og sa at festivalen ikke lenger ville bli arrangert uten i gå noen forklaring.