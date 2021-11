Kunngjøringen fra Kaisa kommer mens søkelyset stadig er på en av landets største eiendomsutviklere, China Evergrande, som står i fare for å gå konkurs.

Kinesiske medier har meldt at Kaisa har unnlatt å betale på gjeld og har innrømmet at de har et likviditetsproblem. I forrige uke ble Kaisa nedgradert av Fitch og S&P.

Ifølge Bloomberg News er Kaisa bare 27. største eiendomsutvikler i Kina, men likevel en av dem med størst gjeld.