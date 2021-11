Albumet «Voyage» er gruppas niende album, men det første siden bandet ble oppløst etter det forrige albumet «The Visitors» i 1982.

Forventningene har vært store siden nyheten, og to spor fra det kommende albumet, ble sluppet for to måneder siden og ble beskrevet som en historisk musikkbegivenhet.

I tillegg dukker de neste år opp på scenen som «abbatarer» – tredimensjonale projiseringer av seg selv i yngre utgaver – i konsertforestillingen «ABBA Voyage» , som har premiere i London i mai.

Abba er ikke bare tilbake med et nytt studioalbum. Det er allerede kjent at de er tilbake med det de kaller en revolusjonær konsertopplevelse. De fire originalmedlemmene vil opptre digitalt i showet «ABBA Voyage» i London fra 27. mai neste år. Foto: Baillie Walsh/universal Music / NTB

Blandet mottakelse

Mange kritikere er positive, til og med veldig positive, men det er likevel ujevnt og et stykke opp til høyeste karakter.

– Ellers takk for musikken, skriver den britiske avisa The Guardian som gir albumet to av fem stjerner.

«Glamouren man kunne forvente seg etter to fantastiske singler, er voldsomt uforløst», skriver avisa.

Rolling Stone derimot er begeistret.

«Det er absolutt en overraskelse at svenskene er tilbake i kampen. Men det er en større, og enda bedre, overraskelse at de er kommet tilbake med så mye musikalsk saft og kraft», skriver de og gir fire stjerner.

Om sammenligninger med deres serie med popklassikere som «Waterloo», «Dancing Queen» og «Mamma Mia», sier Benny Andersson til Dagens Nyheter : – Hva er det verste som kan skje, at folk synes vi var bedre før? Men hva så!

Fra voksent og verdig til mageplask

Expressen kaller albumet en voksen og verdig samling, mens Jan Gradvall i DI Weekend mener at ingen av de ti låtene kommer til å bli noen stor hitlåt.

«Her er ingenting som oppfyller kriteriene for hvordan moderne pop skal låte for å spres på strømmetjenestene», skriver han.

I Danmark kaller B.T. albumet klassisk Abba, som fansen kommer til å nyte langt inn i det nye året, mens Ekstra Bladet betegner det som et mageplask og gir tre av seks stjerner.

Anmelderen Thomas Teo erkjenner at det ikke er noe i veien med stemmen og musikaliteten.

– Men det virker ikke riktig. Magien er borte. Miraklenes tid er forbi, skriver han.

Digitale Abba

Om musikken blir sammenlignet med gammel storhet, er «ABBA Voyage» noe helt nytt. I konsertproduksjonen vil publikum få se tredimensjonale hologramutgaver av de fire originalmedlemmene.

Industrial Light & Magic, et spesialeffektselskap startet av Star Wars-skaperen George Lucas, har jobbet med gruppa på prosjektet. Abba kom selv med avatar-ideen, og musikken fulgte etter.

I 2018 bekreftet de ryktene om at de hadde spilt inn minst to nye sanger.

– Først var det bare to sanger, og så sa vi: – Vel, kanskje vi burde lage noen flere, hva synes dere jenter, og de sa ja, forklarte Benny Andersson (74) da albumet ble lansert.

– Så spurte jeg dem: – Hvorfor lager vi ikke et helt album?, la han til.

Men «Voyage» blir deres siste album, bekreftet de Björn Ulvaeus og Benny Andersson i et intervju med The Guardian i slutten av oktober.