Nintendo sliter med mangel på mikrobrikker

Situasjonen ser ikke ut til å bedre seg med det første, sier selskapets direktør Shuntaro Furukawa.

– Denne ekstremt pressede situasjonen fortsetter, og framtida er uklar, sa Furukawa til journalister.

Uttalelsen kom dagen etter at selskapet senket salgsprognosene for selskapets flaggskip, spillkonsollen Nintendo Switch. Ifølge Furukawa er det enda vanskeligere å legge planer for årene som kommer.

Japanske Nintendo sier også at mangelen på mikrobrikker gjør arbeidet med selskapets neste spillkonsoll er vanskelig. Selskapet utvikler en konsoll som skal etterfølge Switch-konsollen, men det er ikke klart når den blir tilgjengelig for salg.

Nintendo er ikke alene om å ha problemer med produksjonen. Både Sony og Microsoft har slitt med å produsere like mye som markedet har etterspurt av sine nye spillkonsoller. Det har vært konstant mangel på både Playstation 5 og Xbox One siden de ble lansert for rundt et år siden.