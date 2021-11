Studie: 98 prosent av Great Barrier Reef rammet av korallbleking

Studien, som fredag ble publisert i det fagfellevurderte tidsskriftet Current Biology, fant at kun to prosent av det enorme økosystemet har sluppet unna siden den første store korallblekingen i 1998 – den gang tidenes varmeste år – en rekord som siden har blitt brutt gang på gang, mens den globale oppvarmingen har skutt fart.

Frekvensen, intensiteten og omfanget av hetebølger i vannet, som forårsaker korallbleking, tiltar, ifølge Terry Hughes, professor og direktør for senteret for korallrevstudier ved James Cook-universitetet.

– Fem omganger med massebleking siden 1998 har forvandlet Great Barrier Reef til en samling rev med svært forskjellig historie. Det strekker seg fra de to prosentene som har sluppet helt unna bleking, til de 80 prosentene som nå har blitt alvorlig bleket minst én gang siden 2016, sier han.

Tre ganger de siste årene

Blekingen skjer når sunne koraller blir utsatt for stressfaktorer som økt havtemperatur, forsuring og forurensning. Korallene kvitter seg med algene de til vanlig lever i symbiose med, mister fargen sin og kan få alvorlige skader.

Great Barrier Reef har blitt rammet av tre episoder med massebleking i forbindelse med hetebølger de siste årene, i henholdsvis 2016, 2017 og 2020. Det har gjort at mange rev sliter med å overleve.

Australske forskere sa i juli at korallene hadde vist noe tegn til bedring siden den siste blekingen, men erkjenner at langtidsutsiktene for det 2.300 kilometer lange økosystemet er «svært dårlige».

Revet er også utsatt for skade fra sykloner og sjøstjerner som spiser korallene. Begge faktorene forverres i takt med klimaendringene.

Ber om handling

Forskerne har funnet ut at koraller som tidligere har vært utsatt for hetebølger, er mer motstandsdyktige mot varmen, men studiens medforfatter Sean Connolly, som kommer fra Smithsonian Tropical Research Institute, advarer mot at mer hyppig og alvorlig bleking kan gjøre dem mer utsatt.

– Koraller trenger tid til å komme seg før en ny runde med varmepåkjenning, slik at de kan få barn som sprer seg, slår seg ned og bygger opp igjen de utarmede delene av revet. Handling for å bremse klimaendringene er livsviktig, sier han.

Studien publiseres mens ledere fra hele verden har samlet seg til klimakonferansen COP26 i Glasgow, i forsøk på å komme fram til løsninger på klimakrisen.