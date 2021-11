Biden-administrasjonen tar Texas' stemmerettslov til retten

Loven, som er kjent som SB1, ble vedtatt i september og førte til betydelige endringer i stemmegivning og valg i delstaten.

Justisdepartementet hevder at loven, som forbyr stemming fra bilen og også innfører en rekke andre begrensninger på åpningstider i stemmelokaler og stemmegivning via post, bryter med føderale lover for stemming og borgerrettigheter.

Støttespillerne mener loven fører til økt valgsikkerhet ved å demme opp for valgfusk, men kritikerne mener den på uproporsjonalt vis går ut over minoritetsgruppenes mulighet til å avlegge stemme, særlig svarte amerikanere, hvorav en stor andel stemmer på Demokratene. Loven er innført av delstatsforsamlingen i Texas, der Republikanerne har rent flertall.

Loven er blant en rekke lignende lover fra 19 delstater. I alt er 33 lover som innskrenker mulighetene til å stemme, vedtatt i år, ifølge den tankesmia Brennan Center for Justice.

Slike lover har støtte særlig i delstater der Republikanerne står sterkt. Tidligere president Donald Trump har siden han tapte presidentvalget i fjor fortsatt med feilaktige påstander om at omfattende valgfusk kostet ham seieren.

Biden-administrasjonen har også tatt Texas til retten på grunn av delstatens abortlovgivning, som i praksis forbyr abort.