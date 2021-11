Nasa vil forsøke å avlede asteroide

I Hollywood-storfilmen «Armageddon» fra 1998 forsøker Bruce Willis og Ben Affleck å redde jorda fra i bli truffet av en asteroide. Planeten vår står ikke overfor en lignende trussel, men Nasa planlegger likevel å teste om man på dette viset kan nøytralisere en asteroide med kurs mot jorda.

Prosjektet har forkortelsen DART (Double Asteroid Redirection Test), og prislappen vil være rundt 330 millioner dollar, drøyt 2,8 milliarder kroner, opplyste Nasa torsdag.

– Selv om vi ikke per nå kjenner til en asteroide som er på kollisjonskurs med jorda, vet vi at det finnes mange asteroider der ute som er i nærheten av jordkloden, sa Lindley Johnson, som leder Nasas avdeling for planetforsvar.

– Nøkkelen til planetforsvar er å finne dem i god tid før de truer med å ramme jorda. Vi ønsker ikke å havne i en situasjon der en asteroid har kurs mot jorda, og at vi da må teste denne muligheten, la han til.

Romfartøyet skal være om bord en Falcon 9-rakett fra SpaceX, og skytes opp 23. november fra California. Går alt som planlagt, vil sammenstøtet med asteroiden, som befinner seg knapt 11 millioner kilometer unna jorda, finne sted en gang mellom 26. september og 1. oktober neste år.

Raketten skal ikke ødelegge asteroiden, men den vil dulte borti den og slik forstyrre kursen, ifølge Nancy Chabot, som har vært med på å bygge Dart-fartøyet. Formålet er å finne hjelpe forskerne med å finne ut hvor mye momentum som trengs for å avlede en asteroide, i tilfelle vi havner i et scenario der en er på vei mot jorda.