OECD vil ha satsing på mental helse i kjølvannet av pandemien

De som har mistet jobb eller inntekt, eller som har vært redd for at det ville skje, har vært spesielt utsatt, ifølge studien, som ble offentliggjort i Paris torsdag.

De økonomiske kostnadene som følge av dårlig psykisk helse er enorme. OECD anslår at de i snitt utgjøt 4,2 prosent av landenes bruttonasjonalprodukt.

Rapporten fastslår også at hjelpen ofte er utilstrekkelig og kommer for sent.

Forfatterne av rapporten ber derfor om at mental helse får en større plass i den offentlige debatten. De mener også det trengs flere forebyggende tiltak og behandlingstilbud.